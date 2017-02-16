Абай «HObbit» Хасенов: Потрачу в казино 50-100$ из-за любопытства, но не ради чего-то большего

Игрок команды Gambit eSports Абай «HObbit» Хасенов в интервью сайту организации рассказал о дебюте на ELEAGUE Major, о выступлении команды, а также поделился планами на DreamHack Masters Las Vegas 2017.



О дебюте на ELEAGUE Major



«Да, был впервые в США именно на турнире. Мы прогуливались пешком по городу, ходили шопиться в разные торговые центры. Планировали посетить океанариум, но решили отложить это дело на потом. В целом, мне понравилось, было круто! Шанс того, что я пропущу «мажор» был очень велик! Я ведь получил визу только с 3-ей попытки.

Я когда ходил по месту проведения, видел, как уже все сдружились, а я же, как новичок, никого не знал и просто наблюдал за всем. Конечно, потом представлялся и знакомился со всеми. Это очень интересный процесс, поэтому новичком быть круто! Да, я очень волновался в самой первой игре, не знал как себя успокоить, но уже к следующим матчам волнения и стресса не было. Я просто старался хладнокровно помочь своей команде победить».



О выступлении команды



«В целом, доволен, но я знаю, что мог бы показать себя лучше и помочь своей команде добраться до полуфинала. Сделал вывод, что в 80% случаев моя игра строится на уверенности в себе».



О DreamHack Masters Las Vegas 2017



«Я надеюсь, что мы победим, у меня есть вера в это! Да, я уже побывал там однажды и мне очень понравился Вегас. Я не любитель азартных игр, но город манит назад своими театрами и одними из самых страшных аттракционов мира. Я потрачу 50-100$ из-за любопытства, но не ради чего-то большего».



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