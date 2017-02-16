Вячеслав Колосков: ФИФА, увеличив количество участников ЧМ-2026, сама нажила себе «геморрой»

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился мнением о проведении чемпионата в трех-четырех странах.

- Несмотря на то, что после 2002 года, когда чемпионат мира проводился в Корее и Японии, ФИФА признала нецелесообразным проведение (турнира) в нескольких странах. И это совершенно логично, потому что везде разные законы, касающиеся политики, миграции, банковской деятельности, налогов, таможни и так далее. Можете себе представить, какие будут проблемы и для болельщиков, и для участников, да и для самих организаторов. Это геморрой, который они сами себе нажили и теперь пытаются его вылечить.

Как только было принято решение об увеличение количества команд, я сразу сказал, что нет ни одной страны в мире, которая будет готова провести его (ЧМ). Логично, что теперь рассматривается вопрос о проведении чемпионата в трех-четырех странах, - приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира в 2026 году может пройти в трех-четырех странах.

Напомним, 10 января ФИФА увеличила число участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Команды будут разбиты на 16 групп по три команды, первые две из каждой группы выходят в 1/16 финала. Новый формат будет действовать с 2026 года.