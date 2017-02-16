Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 22%

Аудитория телезрителей, смотревших матчи первого круга РФПЛ нынешнего сезона, сократилась в сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на данные компании Mediascope.

Сообщается, что в сравнении с показателями прошлого года телеадуитория первого круга чемпионата России сократилась на 22,3%. В прошлом сезоне (2015/16) аудитория первого круга составляла 824,85 тыс. человек, первый круг текущего сезона собрал аудиторию в 640,667 тыс. человек.

Снижение аудитории с сезона-2014/15 составило 23,7%, а с 2013/14 — 44,76%. Напомним, второй круг чемпионата России стартует 3 марта.