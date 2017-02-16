Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 22%

Комментарии

Аудитория телезрителей, смотревших матчи первого круга РФПЛ нынешнего сезона, сократилась в сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на данные компании Mediascope.

Сообщается, что в сравнении с показателями прошлого года телеадуитория первого круга чемпионата России сократилась на 22,3%. В прошлом сезоне (2015/16) аудитория первого круга составляла 824,85 тыс. человек, первый круг текущего сезона собрал аудиторию в 640,667 тыс. человек.

Снижение аудитории с сезона-2014/15 составило 23,7%, а с 2013/14 — 44,76%. Напомним, второй круг чемпионата России стартует 3 марта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга»«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга» Кристиана Бассогога. Об этом сообщил агент 21-летнего камерунца Дмитрий Селюк.Юрист Азмуна: «Рубин» не стал подавать апелляцию в ФИФАКазанский «Рубин» не стал подавать апелляцию на решение ФИФА по поводу перехода нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом сообщил юрист иранского форварда Михаил Прокопец.Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов»Нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Аленичев: «Спартак» хороший футбол показываетЭкс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на актуальные вопросы.Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛГлеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Николай Писарев: Смолов стал забивать в результате тренировок ШалимоваГлавный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев рассказал, что при главном тренере Игоре Шалимове «Краснодар» стал показывать более эффективный футбол.Премьер-лига анонсировала официальный Кубок РФПЛ по киберфутболуДмитрий Селюк: За сумму, которую Это'О унес из «Анжи», он себя и россиянином считает, и кем угодноФутбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о бывшем владельце «Анжи» Сулеймане Керимова, которого чуть больше месяца назад сменил Осман Кадиев.Алан Дзагоев: До нашего оптимального состояния еще надо добиратьПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал игру армейцев в контрольном матче с «Картахеной» (2:1).«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 млн рублей«Газпром» заключил с футбольным клубом «Оренбург» спонсорский контракт на 2017 год на сумму 907 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».Михаил Александров: В Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрюНовичок тульского «Арсенала» Михаил Александров рассказал о мотивах своего перехода в российский клуб.«Томь» не успеет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия трансферного окна«Томь» скорее всего не сможет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sportbox.«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».Александр Тарханов: Думаю, Романцев уже не вернется тренироватьАлександр Тарханов: Думаю, Романцев уже не вернется тренироватьАлександр Тарханов проживает в «Урале» весьма своеобразный карьерный этап – из главных тренеров в президентские советники и обратно.«Локомотив» продлил контракт с Касаевым до 2019 годаПолузащитник «Локомотива» Алан Касаев заключил новое долгосрочное соглашение с железнодорожниками. Новый контракт действует до 2019 года.«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка АфрикиНападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в «Локомотиве».Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»«Советский спорт» в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков «Андерлехта», связанных с российским футболом.«Амкар» объявил о продлении контракта с КондеКак сообщает официальный сайт пермского «Амкара», защитник Секу Конде продлил соглашение с российским клубом еще на два года.Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»Нападающий ЦСКА Федор Чалов в товарищеском матче с командой «Картахена» забил победный гол пяткой на 90-й минуте встречи.«Спартак» – «Олесунн». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».
Главные новости
Биатлон
ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Онлайн
Футбол
«Краснодар» - «Фенербахче». Стартовые составы
Футбол
«Балтика» пополнилась вратарем Фроловым и защитником Кухарчуком
Футбол
Герой фильма о российских фанатах: Во время беспорядков в Марселе я был на даче в Подмосковье
Футбол
Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 22%
Футбол
Юрист Азмуна: «Рубин» не стал подавать апелляцию в ФИФА
Футбол
Российский бизнесмен хочет купить «Левски»
Футбол
Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в России
Футбол
Василий Уткин: Назначение Карпина - первая кадровая удача «Матч ТВ»
Хоккей
Вячеслав Фетисов: Участие Овечкина в ОИ-2018 никому в Америке не понравится
все новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости