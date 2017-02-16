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Герой фильма о российских фанатах: Во время беспорядков в Марселе я был на даче в Подмосковье

Источник:  ТАССКомментарии

Болельщик «Спартака» Василий Степанов, известный как Вася Киллер, прокомментировал информацию британской газеты The Guardian, которая в анонсе фильма BBC о российских футбольных фанатах назвала его одним из организаторов марсельских беспорядков на Евро-2016.

«Я смотрел по телевизору за теми событиями в Марселе и наблюдал за всем из интернета. Мне было очень смешно узнать, что я организовал все эти беспорядки и был активным их участником, хотя на самом деле находился на даче в Подмосковье, поскольку мы ожидали рождения ребенка, - цититует Степанова ТАСС. - Сначала мне было все это весело читать и слушать, пока я не включил утром телевизор и не увидел свою фотографию и комментарий. Пришлось подключить своего родственника, известного адвоката, который дал мои контакты прессе, чтобы это все опровергнуть».

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