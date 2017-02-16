СКА – «Сочи». Коскинен – в воротах, Прохоркин – в четвертом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».
В воротах сыграет Микко Коскинен. В запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Дацюк – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зуб – Зубарев, Мозес – Коскиранта – Барабанов;
Четвертое звено: Рыков - Дергачев, Широков – Прохоркин – Каблуков.
Напомним, матч пройдет 16 февраля и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - ХК Сочи - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Гусев (Дадонов), 1:10 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 3:21 (2:0).
Место и дата
16 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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