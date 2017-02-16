«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга» Кристиана Бассогога. Об этом сообщил агент 21-летнего камерунца Дмитрий Селюк.

- С одной стороны, мне выгодно, чтобы он перешел в «Локомотив», но с другой - есть цена/ качество и не надо соревноваться с китайцами. Также хочу заметить, что, если футболист думает поехать в Китай, не нужно его перебивать деньгами, потому что из-за таких денег парень, который раньше получал в несколько раз меньше, может просто не справиться, - приводит слова Селюка ТАСС.

Ранее редактор спортивного портала Nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри написал в своем Twitter, что железнодорожники предложили «Ольборгу» за лучшего футболиста Кубка Африки 2017 года Бассогога 40 миллионов крон (около €5,4 млн).

Lokomotiv Moskva vil byde 40 mio kr for bassogog. Budkrig med Henan. #sldk — Søren Sorgenfri (@SSorgenfri) 15 февраля 2017 г.

Также, согласно информации СМИ, у камерунца есть предложение из Китая.