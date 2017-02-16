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«Балтика» пополнилась вратарем Фроловым и защитником Кухарчуком

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

«Балтика» заключила контракты с голкипером Евгением Фроловым и защитником Ильей Кучарчуком.

 29-летний Фролов является воспитанником мордовского футбола, последние два сезона он выступал за «Кубань». К «Балтике» он присоединился на правах свободного агента. Контракт с Фроловым заключен до 31 мая 2017 года.

26-летний Кухарчук также перешел в «Балтику» на правах свободного агента и его контракт тоже рассчитан до 31 мая 2017 года. Ранее он выступал за «Анжи», а в сезоне-2016/2017 защищал цвета «Енисея».

Ранее сегодня было объявлено, что «Балтика» арендовала у «Тосно» полузащитника Станислава Причиненко.

После 24-х туров команда из Калининграда занимает 19-е, предпоследнее место в таблице ФНЛ. 

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