«Балтика» пополнилась вратарем Фроловым и защитником Кухарчуком

«Балтика» заключила контракты с голкипером Евгением Фроловым и защитником Ильей Кучарчуком.

29-летний Фролов является воспитанником мордовского футбола, последние два сезона он выступал за «Кубань». К «Балтике» он присоединился на правах свободного агента. Контракт с Фроловым заключен до 31 мая 2017 года.

26-летний Кухарчук также перешел в «Балтику» на правах свободного агента и его контракт тоже рассчитан до 31 мая 2017 года. Ранее он выступал за «Анжи», а в сезоне-2016/2017 защищал цвета «Енисея».

Ранее сегодня было объявлено, что «Балтика» арендовала у «Тосно» полузащитника Станислава Причиненко.

После 24-х туров команда из Калининграда занимает 19-е, предпоследнее место в таблице ФНЛ.

Таблица трансферов РФПЛ