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«Краснодар» - «Фенербахче». Стартовые составы

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Стали известны стартовые составы команд в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче».

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Налдо, Калешин, Каборе, Подберезкин, Газинский, Вандерсон, Клаэссон, Смолов.

«Фенербахче»: Демирель, Озбайраклы, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Соуза, Потук, Топал, Ленс, Эменике, Соу.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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