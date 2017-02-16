«Краснодар» - «Фенербахче». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче 1/16 финала
Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче».
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Налдо, Калешин,
Каборе, Подберезкин, Газинский, Вандерсон, Клаэссон, Смолов.
«Фенербахче»: Демирель, Озбайраклы, Калдырым, Кьяер,
Нойштедтер, Соуза, Потук, Топал, Ленс, Эменике, Соу.
Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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