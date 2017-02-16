Арены ЦСКА и «Краснодара» претендуют на приз «Лучший стадион года»

Арены ЦСКА и «Краснодара» вошли список номинантов на премию «Лучший стадион года-2016».

Всего на приз претендуют 29 стадионов из 21 страны мира. Все они были открыты в 2016 году. Причем речь идет не только об аренах, построенных с нуля, но и о реконструированных стадионах. Например, в число номинантов попал Олимпийский стадион в Лондоне, где начиная с этого сезона выступает «Вест Хэм».

Премия «Стадион года» вручается с 2009 года и была учреждена двумя специализированными сайтами – stadiony.net и stadiumDB.com. Победитель определяется как открытым голосованием болельщиков, так и специальным жюри.

Российские арены никогда не выигрывали эту премию – в 2015 году «Открытие Арена» заняла в голосовании 3-е место.