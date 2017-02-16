Американец Бэйли выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Шипулин - седьмой

читайте также

Анатолий Алябьев: Очень расстроил Логинов, рассчитывал на него Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал выступление сборной России по биатлону в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший седьмое место.

Алексей Волков: Нервозность в сборной России? Есть немного Российский биатлонист Алексей Волков поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял 11-е место.

Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова выступят в эстафете на чемпионате мира Стал известен состав женской сборной России на эстафету на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает официальный сайт СБР.

Антон Шипулин: Хотя бы на промах меньше, и был бы шанс стать чемпионом Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после индивидуально й гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял седьмое место.

Разруха на рубежах. Россияне снова без наград, победил американец Бэйли Индивидуальная гонка чемпионата мира также не принесла медалей россиянам.

ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Онлайн Сегодня, 16 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет индивидуальная гонка у мужчин.

Анфиса Резцова: Шипулин – главная надежда России на медали на ЧМ в Хохфильцене Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает Антона Шипулина главной надеждой сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене.

Шипулин – первый! Лидер сборной России уйдет со старта раньше всех Сегодня на чемпионате мира по биатлону – мужская индивидуальная гонка на 20 км. Как будет выглядеть сборная России команда – в нашем обзоре.

Леонид Гурьев: Три промаха для Старых несвойственны Заслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление россиянок в индивидуальной гонке.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Сегодня в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.

Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад – 4-м, Логинов – 31-м, Волков – 99-м Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене стартует мужская индивидуальная гонка.

Чехи, Фуркад… Нас не любят? Да мы сами себя не любим! Невеселые мысли на фоне невеселого для российских биатлонистов чемпионата мира.

Валерий Захаров: Со стрельбой не справились девочки, что удивительно Тренер Светланы Слепцовой, а также тренер сборной Югры Валерий Захаров прокомментировал выступление женской сборной по биатлону индивидуальной гонке на 15 километров, прошедшей в среду в австрийском Хохфильцене.

Анфиса Резцова: Медальные надежды на ЧМ связаны только с мужской сборной Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.

Александр Тихонов: Атмосфера в сборной России такая, будто кого-то похоронили Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил атмосферу, которая царит внутри сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Магдалена Нойнер: Расчетливость и невозмутимость Дальмайер поистине впечатляют 12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер прокомментировала успехи соотечественницы Лауры Дальмайер на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

Светлана Слепцова: Я не достойна места в эстафете Светлана Слепцова и Татьяна Акимова подвели итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира.

Габриэла Коукалова: Сегодня Дальмайер оказалась сильнее и быстрее, бороться с ней очень тяжело Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.

Ольга Подчуфарова: Была готова сегодня работать на ноль Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.