Американец Бэйли выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Шипулин - седьмой
На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась индивидуальная гонка. Победу одержал американский биатлонист Лоуэлл Бэйли.
Всего на 3,3 секунд отстал от победителя серебряный призер чех Ондрей Моравец. Оба спортсмена обошлись без промахов. Два неточных выстрела не помешали французу Мартену Фуркаду завоевать бронзу. Лучший из россиян Антон Шипулин при двух промахах стал седьмым.
Чемпионат мира по биатлону
Хохфильцен (Австрия)
Индивидуальная гонка. Мужчины
20 км
1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)
2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)
4. Эрик Лессер (Германия) + 32,0 (1)
5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)
6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)
7. Антон Шипулин (Россия) + 43,9 (2)
8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)
9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) + 1.14,3 (1)
10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)
11.Алексей
Волков (Россия) + 1.28,7 (1)
12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)
13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...
20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...
72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.