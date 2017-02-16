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Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с норвежским «Олесунном», который пройдет в Испании.

«Спартак»: Песьяков, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.

Встреча начнется в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Спартак - Олесунн - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Адриано 10 (1:0).

Состав

Спартак: Песьяков, Джикия, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Фернандо, Самедов, Зобнин, Глушаков, Адриано, Зе Луиш

Место и дата

16 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция

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