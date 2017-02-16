Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с норвежским «Олесунном», который пройдет в Испании.
«Спартак»: Песьяков, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
Встреча начнется в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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