Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном»

Дмитрий Селюк: За сумму, которую Это'О унес из «Анжи», он себя и россиянином считает, и кем угодно

Футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о бывшем владельце «Анжи» Сулеймане Керимова, которого чуть больше месяца назад сменил Осман Кадиев.