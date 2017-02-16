Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций

16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку конфедераций 2017.

О подготовке арены к турниру рассказали генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун, заместитель генерального директора АНО «Арена-2018» Олег Галай и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения энергоснабжения, досмотра грузов и транспорта при стадионе, монтажа временных сооружений, благоустройства территории арены.

