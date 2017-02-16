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Иван «Faker» Дёмкин: Место проведения The Kiev Major 2017 ужасное, старое и совковое

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Ведущий RuHub  Иван «Faker» Дёмкин поделился мнением о месте проведения The Kiev Major 2017.

«Место ужасное, старое и совковое. Места — отвратительные. Я со своим ростом 170 не мог усесться нормально, потому что мои колени утыкались в спинку переднего ряда. Стулья маленькие, угол обзора неприятный, на балконе делать вообще нечего, потому что или ты сидишь по центру, или ты не видишь определенную часть сцены. В общем, полная лажа, что именно это место выбрали как место проведения такого крупного ивента», — сказал Дёмкин порталу CyberSport.ru.

The Kiev Major 2017 пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

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