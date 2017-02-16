«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Дьомбера (фото)
Защитник Норберт Дьомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешел в «Терек», сообщает официальный твиттер команды из Грозного.
24-летний игрок сборной Словакии будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона.
Первую половину нынешнего сезона Дьомбер провел в аренде в «Пескаре». В ее составе он сыграл в десяти матчах серии А и заработал четыре желтые карточки.
Дьомбер - участник чемпионате Европы во Франции.
Тем временем, на правах аренды до конца сезона в @fcterek перешел защитник "Ромы" и сборной Словакии Норберт Дьёмбер. Желаем удачи!👏 pic.twitter.com/cuBtXJyeLX— FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 16 февраля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически