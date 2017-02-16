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«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Дьомбера (фото)

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Защитник Норберт Дьомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешел в «Терек», сообщает официальный твиттер команды из Грозного.

24-летний игрок сборной Словакии будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона.

Первую половину нынешнего сезона Дьомбер провел в аренде в «Пескаре». В ее составе он сыграл в десяти матчах серии А и заработал четыре желтые карточки.

Дьомбер - участник чемпионате Европы во Франции.

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