Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016

Заместитель генерального директора правового партнера РФПЛ и РФС «Европейской юридической службы» Олег Семенов прокомментировал публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.

«Знаете, тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016. Тогда они обращались к нам за комментариями, и мы привели им в пример совместный проект Британского Совета в России и Российского футбольного союза «Футбол объединяет». Суть его была очень простой – болельщики на разных уровнях – клубном или сборной своей страны – проводили товарищеские матчи по футболу. И, знаете, прекрасно между собой общались, и проблем никаких не было. Тогда команда ВВС очень удивилась, когда узнала о существовании этого проекта, но в эфир сюжет так и не поставила.

Я прекрасно знаком с инициативой #ФутболБезНасилия, потому что сам поддержал проект во время ЕВРО-2016. Уверен, что эта акция была очень правильной и актуально. Футболу нужны подобные проекты в будущем, прежде всего, чтобы обратить внимание общественности на футбол с точки зрения спорта, а не политического контекста.

Мы приглашаем всех в Россию не только посетить футбольные события ЧМ-2018, но и сыграть с нами в футбол. Россия – это страна с богатейшей историей и культурой. У нас потрясающие города проведения ЧМ. Нижний Новгород, Самара, Казань, Сочи – это восторг! Думаю любители футбола получат незабываемое удовольствие не только от красивой игры, но и от того, что откроют для себя города нашей страны!», - сказал Семенов.

Напомним, ранее в британских СМИ появились публикации о том, что зарубежным болельщикам во время ЧМ-2018 угрожает опасность со стороны российских фанатов, которые, по мнению авторов статей, могут устроить «фестивали насилия».

«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)

The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018



