Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016
Заместитель генерального директора
правового партнера РФПЛ и РФС «Европейской юридической службы» Олег Семенов
прокомментировал публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками
во время Евро-2016.
«Знаете, тему с болельщиками телеканал ВВС
пытался раскрутить еще во время Евро-2016. Тогда они обращались к нам за
комментариями, и мы привели им в пример совместный проект Британского Совета в
России и Российского футбольного союза «Футбол объединяет». Суть его была очень
простой – болельщики на разных уровнях – клубном или сборной своей страны –
проводили товарищеские матчи по футболу. И, знаете, прекрасно между собой общались,
и проблем никаких не было. Тогда команда ВВС очень удивилась, когда узнала о
существовании этого проекта, но в эфир сюжет так и не поставила.
Я прекрасно знаком с инициативой #ФутболБезНасилия,
потому что сам поддержал проект во время ЕВРО-2016. Уверен, что эта акция была
очень правильной и актуально. Футболу нужны подобные проекты в будущем, прежде
всего, чтобы обратить внимание общественности на футбол с точки зрения спорта,
а не политического контекста.
Мы приглашаем всех в Россию не только
посетить футбольные события ЧМ-2018, но и сыграть с нами в футбол. Россия – это
страна с богатейшей историей и культурой. У нас потрясающие города проведения
ЧМ. Нижний Новгород, Самара, Казань, Сочи – это восторг! Думаю любители футбола
получат незабываемое удовольствие не только от красивой игры, но и от того, что
откроют для себя города нашей страны!», - сказал Семенов.
Напомним, ранее в британских СМИ появились публикации о том, что зарубежным болельщикам во время ЧМ-2018 угрожает опасность со стороны российских фанатов, которые, по мнению авторов статей, могут устроить «фестивали насилия».
«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)
The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018