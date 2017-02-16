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Антон Шипулин: Хотя бы на промах меньше, и был бы шанс стать чемпионом

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял седьмое место.

— В отличие от прошлого года я вообще не волновался, что встал в первую стартовую группу. Хотелось отработать как на тренировке, а не заморачиваться о номере, стрельбе и ходе. Почти все получилось, кроме первой стрельбы. Конечно, стрельба — это главный компонент индивидуальной гонки. Обидно, что не справился на первом рубеже. Попал в ветровую ситуацию, надо было сделать поправку, но я, к сожалению, этого не сделал.

— Опять получается, что если промах был хотя бы один, то вы бы боролись не только за призы, но и за победу.

— После финиша были такие мысли: «Хоть бы на промах меньше и это был бы явный шанс стать чемпионом мира». Или призером, - цитирует Шипулина Sportbox.ru.

Напомним, что выиграл гонку американец Лоуэлл Бэйли.

Чемпионат мира по биатлону

Хохфильцен (Австрия)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)

2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия)  + 32,0 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)

6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия)  + 43,9 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)

9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)  + 1.14,3 (1)

10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)

11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)

13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...

72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7) 


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