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Скрипченко полностью рассчитался с «Уралом»

Источник:  Znak.comКомментарии

Бывший тренер «Урала», а ныне наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко полностью расплатился с клубом из Екатеринбурга, сообщает Znak.com.

В прошлом месяце «Урал» выиграл дело в палате по разрешению споров РФС. Ранее президент клуба Григорий Иванов разъяснял, что в контракте Скрипченко был прописан пункт, согласно которому, если тренер увольняется по собственнму желанию, то должен выплатить три зарплаты.

Напомним, Скрипченко после проигранного со счетом 1:4 матча с «Тереком» сам написал заявление об отставке, но деньги не выплатил. Поэтому «Урал» обратился в РФС.

Сколько именно Скрипченко заплатил клубу, официально не сообщается. По данным СМИ, речь идет о 4,5 миллиона рублей. 

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