Андрей Чибисов: Когда агент сообщил о переходе, подумал: «Какой, блин, «Ак Барс»?»

Нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов рассказал о своей реакции, когда узнал, что стал игроком казанской команды.

- Помню, когда был в Ханты-Мансийске, агент звонит мне, спрашивает: «Ты стоишь или сидишь?». Я подумал, он имел в виду, играю я в следующем матче или нет. Не знаю, говорю, состав еще неизвестен. А он имел в виду в прямом смысле. Потом опять меня переспрашивает, я ничего не понимаю. Он мне: «Собирай вещи, бери документы, всё – ты игрок «Ак Барса». У нас с агентом дружеские отношения, я ему сразу: «Ты напился что ли?». Не поверил. Он мне, кстати, никогда не говорит, кто мной интересуется, обычно по факту уже ставит в известность.

– Какая была ваша реакция?

– Я про себя подумал: «Блин, какой «Ак Барс»? Кому я там нужен? Сто процентов шутка». Юшкевич, который тогда тоже в Ханты-Мансийске был, позвонил мне, сказал, чтобы я не переживал. Поддержал меня, успокоил, сказал, что это шаг вперед, надо делать свою работу.

– Успокоились?

– Я больше переживал, что система там другая, получится у меня влиться в коллектив или нет, смогу ли выполнять тренерское задание. Но после разговора с ним немного успокоился. - рассказал Чибисов в интервью «БИЗНЕС Online».

Добавим, что 23-летний форвард перешел в «Ак Барс» из «Югры» в ноябре 2015 года в обмен на денежную компенсацию. За два неполных сезона в казанском клубе Чибисов провел 92 встречи и набрал 18 (5 + 13) очков.