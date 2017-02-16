Татьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мира

Известная певица и посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Татьяна Буланова прокомментировала публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.

– Как посол общественного движения «Россия Любит Футбол!», могу отметить, что футбол – это игра, которая объединяет и, конечно, Чемпионат мира – это событие, которого ждут миллионы людей по всему миру. Это настоящий праздник футбола, который, уверена, ничто не омрачит! У спорта и футбола не должно быть политики и агрессии! Футбол без насилия!

Для нашей страны опыт проведения ЧМ будет первым. И я абсолютно убеждена, что Россия достойно примет это мировое событие. К примеру, я живу в Санкт-Петербурге и вижу как меняется город, как он готовится и ждет гостей со всего мира.

Напомним, ранее в британских СМИ появились публикации о том, что зарубежным болельщикам во время ЧМ-2018 угрожает опасность со стороны российских фанатов, которые, по мнению авторов статей, могут устроить «фестивали насилия».

«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)

The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018