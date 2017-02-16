«Барыс» в овертайме уступил новокузнецкому «Металлургу»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Металлурга».

В составе победителей отличились Тимур Фаткуллин, Евгений Соловьев и Александр Комаристый, в активе которого решающий гол в овертайме. У «Барыса» забивали Брендан Шиннимин и Роман Савченко.

«Кузня» остается на последнем месте на Востоке – 37 очков. У «Барыса» 90 очков и пятое место.

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