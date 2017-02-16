«Барыс» в овертайме уступил новокузнецкому «Металлургу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и
новокузнецким «Металлургом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый
счет матча – 3:2 в пользу «Металлурга».
В составе победителей отличились Тимур Фаткуллин, Евгений
Соловьев и Александр Комаристый, в активе которого решающий гол в овертайме. У «Барыса»
забивали Брендан Шиннимин и Роман Савченко.
«Кузня» остается на последнем месте на Востоке – 37 очков. У
«Барыса» 90 очков и пятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Металлург Нк - 2:3 О.Т. (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Шиннимин (Старченко, Савченко), 36:38 (1:0). Савченко (Пушкарёв, Старченко), 37:30 (2:0). Фаткуллин (Скутар, Семёнов), 51:24 (2:1). Соловьёв (Разумов), 51:30 (2:2). Комаристый (Калашников, Лямкин), 62:26 (2:3).
Место и дата
16 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция