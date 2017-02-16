Егор Клюка: За нашей суперлигой так не слежу, как за НБА

Доигровщик «Факела» и сборной России Егор Клюка рассказал о своем интересе к Национальной баскетбольной лиги.

– Смотрю все матчи НБА, читаю интервью, знаю результаты и всё, что происходит в командах. За нашей суперлигой так не слежу, как за НБА. Мне всегда нравился этот вид спорта. Сам играл в детстве и сейчас люблю поработать над ведением и побросать – это меня расслабляет, - рассказал Клюка в интервью «БИЗНЕС Online».