Алексей Волков: Нервозность в сборной России? Есть немного

Российский биатлонист Алексей Волков поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял 11-е место.

- Я только с середины дистанции узнал, что Бэйли, бежавший рядом, лидирует в гонке. Понимал, что он без промахов и стартовал за мной. Получалось, я «лечу» лидеру минуту и 30 секунд где-то. Моя задача была бороться за десятку. Было неважно, как мы будем с ним бороться. Зацепиться за топ-10 было реально, немного не получилось..

— Как свой результат в целом оцениваете?

— Гонка была бы успешной, если бы с «нулем» был в призах. А так получается, я бы выше 4–5 места не поднялся. Бежал я, кстати, на лыжах Шипулина.

— Александр Тихонов сказал, что в сборной небольшая атмосфера нервозности. Действительно?

— Есть немного. Потому что парни выступали весь сезон здорово, а на чемпионате мира не все гладко. И по стрельбе есть вопросы. Надо все проанализировать, - цитирует Волкова Sportbox.ru.

Напомним, что выиграл гонку американец Лоуэлл Бэйли.

Чемпионат мира по биатлону

Хохфильцен (Австрия)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)

2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия) + 32,0 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)

6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия) + 43,9 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)

9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) + 1.14,3 (1)

10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)

11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)

13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...

72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7)