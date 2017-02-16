Анатолий Алябьев: Очень расстроил Логинов, рассчитывал на него

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал выступление сборной России по биатлону в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший седьмое место.

«Рассчитывал, что ребята справятся со стрельбой, но как мы увидели, не получилось. Сложно сказать, почему это произошло, не понимаю, почему наши не могут закрыть все мишени. Очень расстроил Александр Логинов (72-е место), рассчитывал на него, не знаю, что произошло. А у Шипулина уже не первый раз такое происходит, хотя парень умеет анализировать, все просчитать», - цитирует Алябьева ТАСС.



Напомним, что выиграл гонку американец Лоуэлл Бэйли.

Чемпионат мира по биатлону



Хохфильцен (Австрия)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)

2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия) + 32,0 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)

6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия) + 43,9 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)

9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) + 1.14,3 (1)

10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)

11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)

13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...

72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7)



