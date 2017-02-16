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Андрей Чибисов: Удивился, что меня сразу же поставили в состав «Ак Барса»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов рассказал о своем переезде из Ханты-Мансийска в Казань.

– Первое время, когда оказались в «Ак Барсе», глаза на лоб не полезли от всей инфраструктуры?
– В «Югре» игроки были мастеровитые и сам Юшкевич делал условия, приближенные даже к НХЛ. Да, там не было такой базы, как в Казани, но всё остальное в плане быта тоже было на уровне. Когда я ехал в Казань, мне говорили, что молодым в «Ак Барсе» дают шанс, главное – не упустить его. В какой-то определенный момент тебе просто начинает везти, возможно, мне повезло с «Ак Барсом», но всегда этот фарт не будет с тобой, нужно компенсировать его работой. А если думаешь, что поймал птицу счастья и она будет тебя тащить – нет, такого не будет.

– Что больше всего удивило в «Ак Барсе»?
– Удивился, что меня сразу же поставили в состав, я сыграл несколько матчей. Хотели еще раньше поставить на игру, но я сам подошел к тренерам, сказал, что давно не играл – просил спустить меня в «Барс». Они с пониманием отнеслись, я сыграл один матч за молодежку, а потом уже дебютировал против «Витязя». Все сразу как-то было отлично, почувствовал поддержку, когда это чувствуешь, хочется больше выкладываться, - рассказал Чибисов в интервью «БИЗНЕС Online».

Добавим, что 23-летний форвард перешел в «Ак Барс» из «Югры» в ноябре 2015 года в обмен на денежную компенсацию.

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