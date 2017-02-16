Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар1 : 0Фенербахче
Хоккей  СКА1 : 0ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Футбол  Спартак1 : 0Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Сельта- : -Шахтер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Екатеринбург на три дня станет столицей российского баскетбола

Источник:  Znak.comКомментарии

В пятницу в Екатеринбурге стартует финал розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Турнир начнется с полуфинальных матчей во Дворце игровых видов спорта, а в воскресенье, 19 февраля, пройдет матч за третье место и финал.

Руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов на прошедшей сегодня пресс-конференции рассказал, что Кубок России - это отдельное и престижное соревнование. «Не должны одни и те же команды разыгрывать чемпионское звание, кубок России. Раньше так было: у кого больше кошелек - тот и побеждал. Сейчас все изменилось. Женский кубок, в котором участвовали только российские игроки, показал: такой турнир может собирать большое количество зрителей на трибунах. На нашем турнире можно наблюдать, как играют и прогрессируют российские игроки», - приводит слова Моргунова Znak.com.

Начнут турнир «Парма» из Пермского Края и «Новосибирск». В другом полуфинале встретится «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) и ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

«Темп-СУМЗ-УГМК» играл в «Финале четырех» в прошлом году и занял там третье место. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать!Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать!В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».Артешина стала самым ценным игроком Финала четырех Кубка РоссииФорвард екатеринбургского клуба УГМК Ольга Артешина была признана самым ценным игроком прошедшего в Курске Финала четырех Кубка России.Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духаБаскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщинФинальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.Андрей Кириленко: «Парма» полностью доминировала в финале Кубка РоссииПрезидент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от финала Кубка России, в котором пермская «Парма» обыграла петербургский «Зенит» (97:65).Василий Карасев: После травмы Головина «Зенит» на задней линии остался с 17-летними игрокамиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка России против пермской «Пармы» (65:97).«Зенит» проиграл «Парме» в финале Кубка России с разницей в 32 очкаПетербургский «Зенит» в финале Кубка России проиграл пермской «Парме» со счетом 65:97.Василий Карасев: Вихров показал себя настоящим капитаном и лидером «Зенита» в полуфинале Кубка РоссииГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от выхода петербуржцев в финал Кубка России после победы над БК «Самара» (81:71).«Зенит» в финале Кубка России встретится с «Пармой»В полуфинале Кубка России пермская «Парма» одержала победу над ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды со счетом 80:63 (15:16, 15:15, 25:15, 25:17).Василий Карасев: «Сахалин» отыграл на хорошем уровне, показал жесткую игруГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Сахалином» (73:80).«Зенит» уступил «Сахалину», но по итогам двух матчей вышел в «Финал четырех» Кубка России«Зенит» в ответном матче 1/4 финала Кубка России уступил на выезде «Сахалину» со счетом 73:80 (20:20, 16:20, 15:23, 22:17).Евгений Валиев: Во второй половине матча с «Сахалином» Карасев направил нас в нужное руслоФорвард «Зенита» Евгений Валиев поделился мнением о победе своей команды в матче Кубка России против «Сахалина» (94:67).Василий Карасев: «Зениту» нужно было наиграть россиян перед Кубком России, чтобы они почувствовали ответственностьГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Бешикташа» в заключительном туре группового этапа Кубка Европы (67:91).БК «Новосибирск» и «Сахалин» вышли в 1/4 финала мужского Кубка РоссииОпределились два первых участника 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу, сообщает сайт РФБ.«Спарта энд К» и курское «Динамо» сыграют в финале Кубка РоссииБаскетболистки курского «Динамо» нанесли поражение «Вологде-Чевакате», а игроки подмосковной «Спарты энд К» обыграли оренбургскую «Надежду» в полуфиналах Кубка России.«Новосибирск» завоевал Кубок России, вырвав победу у московского «Динамо»«Новосибирск» завоевал Кубок России, победив в финале турнира московское «Динамо» со счетом 81:78.Московское «Динамо» и «Новосибирск» сыграют в финале Кубка РоссииБаскетболисты «Новосибирска» нанесли поражение владивостокскому клубу «Спартак-Приморье» и пробились в финал Кубка России.«Финал четырех» Кубка России пройдет в НовосибирскеВ Новосибирске состоится «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди мужчин. Об этом сообщает официальный сайт РФБ.«Алина делала гимнастику для сердца, пила таблетки». Чиновники скрывают правду о трагедии в Тюмени?«Алина делала гимнастику для сердца, пила таблетки». Чиновники скрывают правду о трагедии в Тюмени?Несмотря на заявление официальных лиц, у биатлонистки Алины Якимкиной, скончавшейся из-за остановки сердца во время гонки на этапе Кубка России в Тюмени, были проблемы со здоровьем. Об этом «Советскому спорту» рассказали подруги 21-летней девушки.БК «Урал» снялся с розыгрыша Кубка России из-за финансовых проблем«Урал» не сможет продолжить борьбу за Кубок России-2014/15 из-за сложного финансового положения команды, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Олесунн». Онлайн
Футбол
«Краснодар» – «Фенербахче». Онлайн
Футбол
«Терек» уступил «Удинезе» в товарищеском матче
Биатлон
Алексей Волков: Нервозность в сборной России? Есть немного
Биатлон
Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова выступят в эстафете на чемпионате мира
Биатлон
Антон Шипулин: Хотя бы на промах меньше, и был бы шанс стать чемпионом
Футбол
Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций
Футбол
«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Дьомбера (фото)
Футбол
Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном»
Биатлон
Американец Бэйли выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, Шипулин - седьмой
все новости
кубок россии по баскетболу
кубок россии по баскетболу