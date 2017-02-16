Екатеринбург на три дня станет столицей российского баскетбола

В пятницу в Екатеринбурге стартует финал розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Турнир начнется с полуфинальных матчей во Дворце игровых видов спорта, а в воскресенье, 19 февраля, пройдет матч за третье место и финал.

Руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов на прошедшей сегодня пресс-конференции рассказал, что Кубок России - это отдельное и престижное соревнование. «Не должны одни и те же команды разыгрывать чемпионское звание, кубок России. Раньше так было: у кого больше кошелек - тот и побеждал. Сейчас все изменилось. Женский кубок, в котором участвовали только российские игроки, показал: такой турнир может собирать большое количество зрителей на трибунах. На нашем турнире можно наблюдать, как играют и прогрессируют российские игроки», - приводит слова Моргунова Znak.com.

Начнут турнир «Парма» из Пермского Края и «Новосибирск». В другом полуфинале встретится «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) и ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

«Темп-СУМЗ-УГМК» играл в «Финале четырех» в прошлом году и занял там третье место.