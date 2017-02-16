Автомобилист» впервые за четыре сезона не вышел в плей-офф

«Автомобилист», сыграв в основное время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» вничью (2:2), впервые за четыре сезона не вышел в плей-офф.

Не набрав три очка, екатеринбуржцы потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф, передает Znak.com.