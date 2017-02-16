Автомобилист» впервые за четыре сезона не вышел в плей-офф
«Автомобилист», сыграв в основное время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» вничью (2:2), впервые за четыре сезона
не вышел в плей-офф.
Не набрав три очка, екатеринбуржцы потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф, передает Znak.com.
Матч
Автомобилист - Авангард - 2:3 Б. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Коукал (Симаков, Тимашов), 2:34 (1:0). Василевский (Тичар, Чайковски), 3:41 (2:0). Пережогин (Лемтюгов, Густафсон), 31:57 (2:1). Хохряков (Бурдасов, Бут), 53:22 (2:2).
Победный буллит:
Лемтюгов - 2:3.
Место и дата
16 февраля 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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