Бен Скривенс: Самое тяжелое в русском языке - это понять, где в слове ударение

Голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс поделился впечатлениями от столицы Белоруссии, а также рассказал о попытках выучить русский язык.

- Минск – отличный город. Конечно, мне помогло то, что я уже был здесь (со сборной Канады на чемпионате мира-2014), поэтому я примерно знал, чего ожидать. Но все же пробыть здесь пару недель и прожить почти год – это две разные вещи. Я успел познакомиться с городом, приобщиться к обычной жизни минчан. Время, которое я уже провел в Беларуси – это огромный жизненный опыт. Команда также здорово выступает в этом сезоне, поэтому этот опыт определенно связан с положительными эмоциями.

Выучить русский – почти невыполнимая задача для человека из Северной Америки. Кто лучший учитель русского в команде? Наверное, Кирилл Готовец. Потому что его уровень английского достаточно хорош, чтобы объяснить мне некоторые нюансы русского языка. В целом, все ребята старались помочь по мере возможностей. Главная загвоздка была в том, что когда они показывали мне пример произношения слов, они не замедлялись, а говорили в обычном темпе, поэтому мне было тяжело учить слова на слух. Гораздо проще было, когда они писали мне слова и предложения, а уже потом мы вместе разбирали их по буквам и слогам. Конечно, у меня получалось говорить на русском, но очень-очень-очень медленно. Самое тяжелое в вашем языке - это понять, где в слове ударение. Иногда я путал ударный слог, и получалось очень весело для тех, кто знает русский, - рассказал Скривенс в интервью официальному сайту белорусской команды.



Напомним, что 29-летний канадец перешел в минское «Динамо» в июле 2016 года. В текущем сезоне вратарь провел в составе минчан 55 встреч регулярного чемпионата, в которых одержал 28 побед.