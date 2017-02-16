Бен Скривенс: Самое тяжелое в русском языке - это понять, где в слове ударение
Голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс поделился впечатлениями от столицы Белоруссии, а также рассказал о попытках выучить русский язык.
- Минск – отличный город. Конечно, мне помогло то, что я уже был здесь (со сборной Канады на чемпионате мира-2014), поэтому я примерно знал, чего ожидать. Но все же пробыть здесь пару недель и прожить почти год – это две разные вещи. Я успел познакомиться с городом, приобщиться к обычной жизни минчан. Время, которое я уже провел в Беларуси – это огромный жизненный опыт. Команда также здорово выступает в этом сезоне, поэтому этот опыт определенно связан с положительными эмоциями.
Выучить русский – почти невыполнимая задача для человека из Северной Америки.
Кто лучший учитель русского в команде? Наверное, Кирилл Готовец. Потому что его
уровень английского достаточно хорош, чтобы объяснить мне некоторые нюансы
русского языка. В целом, все ребята старались помочь по мере возможностей.
Главная загвоздка была в том, что когда они показывали мне пример произношения
слов, они не замедлялись, а говорили в обычном темпе, поэтому мне было тяжело
учить слова на слух. Гораздо проще было, когда они писали мне слова и
предложения, а уже потом мы вместе разбирали их по буквам и слогам. Конечно, у
меня получалось говорить на русском, но очень-очень-очень медленно. Самое
тяжелое в вашем языке - это понять, где в слове ударение. Иногда я путал
ударный слог, и получалось очень весело для тех, кто знает русский, - рассказал Скривенс в интервью официальному сайту белорусской команды.
Напомним, что 29-летний канадец перешел в минское «Динамо» в июле 2016 года. В текущем сезоне вратарь провел в составе минчан 55 встреч регулярного чемпионата, в которых одержал 28 побед.