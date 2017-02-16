Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичан
Президент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.
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Только что прилетел с «Динамо» в Анталию, поэтому трейлер BBC пока не видел и
заметки в The Guardian не читал, - сказал Шпрыгин. - Но прокомментироват
Во-первых,
вопрос футбольной безопасности в России выведен сейчас на государственный
уровень. Правоохранительн
Во-вторых,
вспомните безопасность на Олимпиаде в Сочи. Это вам не Франция и не Англия –
уровень был высочайшим. Сейчас на безопасность предстоящих футбольных турниров
тоже брошены все силы государства. Поэтому медиа-активность англичан – не что
иное, как банальный черный пиар. Снимают людей с заретушированным
Осенью я тоже общался с ВВС по какому-то вопросу. Не исключаю, что они и меня воткнули в свой фильм. Но верить такого рода лентам не вижу смысла. Их содержание не соответствует реальной ситуации с безопасностью на футболе в России.