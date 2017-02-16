«Югра» в овертайме обыграла «Сибирь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Сибирью» завершился победой хозяев овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

В составе победителей отличились Андрей Алексеев, сделавший дубль и забросивший решающую шайбу в овертайме, а также Евгений Лапенков. У «Югры» две шайбы забросил Адам Полашек.

«Югра» набрала 66 очков и идет 13-й на Востоке. У «Сибири» 81 очко и девятое место.

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