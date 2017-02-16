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Андрей «Ghostik» Кадык: Любой профессиональный игрок должен иметь хотя бы 7K MMR

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Игрок команды Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в интервью порталу «Чемпионат» поделился впечатлениями от победы на квалификации к Dota 2 Asia Championship 2017, рассказал о поражении на первой карте и о важности MMR в Dota 2.

«Прежде всего это возможность набраться бесценного опыта на таком крупном турнире, проникнуться его атмосферой. Конкретных целей на DAC 2017 перед собой мы ещё не ставили.  Очень сомневаюсь, что кому-то из СНГ-региона дадут прямое приглашение. Скорее будет выделено два слота на квалификации.

Просто не успели окунуться в атмосферу финала, если можно так выразиться. Все понимали, что после этого поражения точно не время расстраиваться, нужно собраться с мыслями и играть дальше. Ну и у команды Effect очень хороший пик получился, было тяжело играть первую игру. Ко второй карте уже вроде пришли в себя.

Как по мне, любой профессиональный игрок должен иметь хотя бы 7K MMR, а выше 8 тысяч уже действительно не особо имеет значение. Разве что игры дольше искать нужно будет, хотя Valve уже это вроде как исправила».

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