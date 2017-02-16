Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано, открыв счет в проходящей в эти минуты товарищеской встрече с норвежским «Олесунном», продлил свою голевую серию в новом клубе.

Он поражал ворота соперников во всех четырех играх, проведенных за «Спартак».

Напомним, ранее на зимних сборах Адриано отличился в матчах с «Жилиной» (5:1), «Копенгагеном» (2:1) и «Рубином» (2:4). В игре с «Осиеком» (1:1) он на поле не выходил.

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Олесунн» - ЗДЕСЬ