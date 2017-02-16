Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак»
Нападающий «Спартака» Луис Адриано, открыв счет в проходящей в эти минуты товарищеской встрече с норвежским «Олесунном», продлил свою голевую серию в новом клубе.
Он поражал ворота соперников во всех четырех играх, проведенных за «Спартак».
Напомним, ранее на зимних сборах Адриано отличился в матчах с «Жилиной» (5:1), «Копенгагеном» (2:1) и «Рубином» (2:4). В игре с «Осиеком» (1:1) он на поле не выходил.
Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Олесунн» - ЗДЕСЬ
Матч
Голы
Адриано 10 (1:0). Зобнин 38 (2:0). Гретарссон 73 (2:1). Промес 82 (3:1).
Состав
Спартак: Песьяков, Джикия, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Глушаков, Адриано (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64)
Место и дата
16 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция
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