«Автомобилист» по буллитам уступил «Авангарду»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом» завершился
победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матч – 3:2 Б в пользу «Авангарда».
В составе победителей отличились Александр Пережогин, Петр Хохряков, решающий буллит в активе Николая Лемтюгов. У «Автомобилиста» забивали Петр Коукал и Алексей Василевский.
«Авангард» набрал 106 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Автомобилиста» 78 очков и 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Авангард - 2:3 Б. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Коукал (Симаков, Тимашов), 2:34 (1:0). Василевский (Тичар, Чайковски), 3:41 (2:0). Пережогин (Лемтюгов, Густафсон), 31:57 (2:1). Хохряков (Бурдасов, Бут), 53:22 (2:2).
Победный буллит:
Лемтюгов - 2:3.
Место и дата
16 февраля 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция