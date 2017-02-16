Андрей Разин: Жалко, что у «Сибири» отбираем возможность играть в плей-офф

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- Понятно, что у «Сибири» эта игра была как плей-офф. Рад и горд тем, что сыграли, как мужики, несмотря на все трудности. С другой стороны, жалко, что у такой симпатичной команды мы отбираем возможность играть в плей-офф. Тренерский штаб симпатичен. Видно, что ребята работают, виден рисунок команды. Но это хоккей, - сказал Разин в интервью официальному каналу «Югра» в YouTube.

Напомним, что встреча между «Югрой» и «Сибирью» завершилась победой хозяев овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры». «Югра» набрала 66 очков и идет 13-й на Востоке. У «Сибири» 81 очко и девятое место.