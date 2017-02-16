Лоуэлл Бэйли: К индивидуальной гонке я начал готовиться еще в мае

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли поделился впечатлениями после индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место.

«Я рад, что сейчас меня разбудили. Мечты сбываются. На подготовке к этой гонке я сосредоточился еще в мае, поскольку понимал, что это мой единственный шанс завоевать медаль чемпионата мира

Начав подготовку в мае, я все время держал эту гонку в голове. И теперь я очень счастлив, что могу разделить этот успех вместе с командой, без которой бы мне не удалось достичь такого результата», - приводит слова Бэйли ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону

Хохфильцен (Австрия)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)

2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия) + 32,0 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)

6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия) + 43,9 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)

9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) + 1.14,3 (1)

10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)

11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)

13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...

72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7)