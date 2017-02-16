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Гол Клаессона принес «Краснодару» победу над «Фенербахче» в Лиге Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Краснодар» дома взял верх над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Клаессон головой отправил мяч в ворота.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.

Матч

Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)

Голы

Клаессон 4 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Клаессон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс

Предупреждения:

Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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