Гол Клаессона принес «Краснодару» победу над «Фенербахче» в Лиге Европы
«Краснодар» дома взял верх над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Клаессон головой отправил мяч в ворота.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Клаессон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Клаессон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция