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Олег Знарок: СКА в третьем периоде матча с «Сочи» играл по счету

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Мы выглядели намного свежее, чем  в прошлой игре.

- Прошел один день после матча со «Спартаком». Что изменилось?
- Каждый день влияет на вывод из-под нагрузок.

- В третьем периоде спал темп. Не хватает физики после сбора в Новогорске или уже играли по счету?
- Думаю, по счету, передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».

После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками. 

Матч

СКА - ХК Сочи - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Голы:

Гусев (Дадонов), 1:10 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 3:21 (2:0). Ковальчук (Шипачёв, Белов), 10:50 (3:0 - бол.). Фантенберг (О'Делл), 17:27 (3:1 - бол.). Белов (Ковальчук, Гусев), 28:39 (4:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 29:07 (5:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:20 (6:1). Фантенберг (Левицкий), 45:59 (6:2 - бол.).

Место и дата

16 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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