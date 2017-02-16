Олег Знарок: СКА в третьем периоде матча с «Сочи» играл по счету

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Мы выглядели намного свежее, чем в прошлой игре.

- Прошел один день после матча со «Спартаком». Что изменилось?

- Каждый день влияет на вывод из-под нагрузок.



- В третьем периоде спал темп. Не хватает физики после сбора в Новогорске или уже играли по счету?

- Думаю, по счету, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».

После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками.