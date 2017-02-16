Витиньо: Очень ждал, когда можно будет работать с мячом

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями после возвращения в общую группу, которое состоялось сегодня на утренней тренировке армейской команды на сборе в Кампоаморе.

- Я так рад, что наконец вернулся на поле. Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провёл сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами, — приводит слова Витиньо официальный сайт армейской команды.