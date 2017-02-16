Вячеслав Буцаев: Нельзя допускать столько ошибок, как «Сочи» в матче против СКА

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).

- Поздравляю СКА с победой. Удачи им в плей-офф.

- Не готова оказалась команда с первых минут. С чем это связано?

- Не могу однозначно ответить, но нельзя допускать столько ошибок, играть втроем около девяти минут, - передает слова Буцаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».

После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками.