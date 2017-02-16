Вячеслав Буцаев: Нельзя допускать столько ошибок, как «Сочи» в матче против СКА
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).
- Поздравляю СКА с победой. Удачи им в плей-офф.
- Не готова оказалась команда с первых минут. С чем это связано?
- Не могу однозначно ответить, но нельзя допускать столько ошибок, играть втроем около девяти минут, - передает слова Буцаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».
После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками.
Матч
СКА - ХК Сочи - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Гусев (Дадонов), 1:10 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 3:21 (2:0). Ковальчук (Шипачёв, Белов), 10:50 (3:0 - бол.). Фантенберг (О'Делл), 17:27 (3:1 - бол.). Белов (Ковальчук, Гусев), 28:39 (4:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 29:07 (5:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:20 (6:1). Фантенберг (Левицкий), 45:59 (6:2 - бол.).
Место и дата
16 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция