Илья Ковальчук: СКА неважно, с кем играть в плей-офф

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

- Мы хорошо сыграли с первых минут, собранно. Шли на ворота, забивали трудовые голы, поэтому и победили. По сравнению с прошлым проигранным матчем ничего не изменилось.

- Не жалеете, что не сдержались в эпизоде, когда заработали удаление?

- Не жалею.

- В плей-офф будет очень важным большинство.

- О проблемах в большинстве не надо говорить, над этим надо работать.

- Матчи навылет вам начинать с «Витязем» или «Йокеритом».

- Неважно, с кем играть в плей-офф. В плей-офф совсем другой хоккей, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».

После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками.