Динар Хафизуллин: Первый матч с «Витязем» начали немного зажато

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче серии плей-офф КХЛ (3:1).

– Процент брака в передачах был несвойственно большим. Это связано с нервозностью?

– Первый матч, может, зажато маленько начали. «Витязь» хорошо играл физически, потом мы раскочегарились. Вторая игра скоро, уже думаем о ней.

– После шайбы Дадонова легче стало?

– Да, и уверенность появилась, оставалось счет до победного довести.

– Во время первого периода «Витязь» достаточно плотно играл, забросить удалось только в большинстве. Были готовы к такому хоккею?

– В сезоне соперник так активно не играл. Мы думали, что больше откатятся, а они побежали вперед, прессинговали. Хорошо, что выстояли, забили большинство.

– В третьем периоде по счету играли?

– Счет 3:1 стал, старались вперед особо не подключаться, не летать, в обороне сыграть построже.

– Каково играть против бывшей команды?

– Я же не в первый раз это делаю.

– А на таком уровне?

– Я сам в Казани родился, против «Ак Барса» в плей-офф играл. Особо не заморачивался, - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл «Витязь» со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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