Павел Дацюк: Все игроки СКА уже забыли, что не смогли выиграть регулярку

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о старте плей-офф КХЛ.



- Последние игры показали, что СКА в хорошей форме. Плей-офф - дополнительный стимул, все всегда его очень ждут, это будет настоящий праздник.

- Плей-офф в КХЛ и НХЛ - одинаковые чувства?

- Все понимают, что нельзя проигрывать, все играют на максимальном пределе. Отдаются борьбе и меньше ошибаются.

- После победы в Кубке Стэнли есть сильная мотивация выиграть Кубок Гагарина?

- Это было очень давно, я уже и не помню.

- У вас дебют в плей-офф КХЛ. Волнуетесь?

- Независимо от того, сколько бы ты игр не провел, шар начинает катиться, очень много говорили об этом в раздевалке, волнение есть. Но, когда вбросится шайба - все уйдет. Начнется только борьба характеров.

- Расстроились, что не смогли выиграть регулярку?

- Все об этом уже давно забыли, все настраиваемся не плей-офф. Здорово, что последней командой в регулярке было «Торпедо», которое играет в боевой хоккей. Они хорошо нас подготовили, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 21 февраля состоится первый матч серии плей-офф СКА – «Витязь». Игра пройдет в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи

В текущем сезоне Павел Дацюк провел 44 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (12+22) очка.

Николай Прохоркин: В плей-офф свои личные амбиции надо засунуть куда подальше