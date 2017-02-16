«Арсенал» примет решение по Венгеру не ранее конца сезона
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер доработает
текущий сезон до конца, после чего будет
принято решение о его будущем. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Telegraph, решение о том, продлевать ли контракт с французом, будет принято в конце сезона либо летом. Многие болельщики команды выступают за прекращение сотрудничества с Венгером. Также сообщалось, что руководство «Арсенала» уже ищет возможную замену для Венгера. Среди возможных кандидатов рассматриваются Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Рогер Шмидт и Леонарду Жардим.
Напомним, что вчера в 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» уступил «Баварии» (1:5).
Тухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте Венгера
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