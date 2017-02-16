Сергей Бердников: Убрали чемоданное настроение и смогли настроиться на «Барыс»

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал победу своей команды в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

- Хороший, боевой матч. Убрали чемоданное настроение, то есть, после 2:7 от «Автомобилиста», где нам удалось испытать горечь поражений, хотя после первого периода была ничья. Смогли настроиться на «Барыс», знали, что команда выполнила задачу, поэтому желаем им как можно выше подняться в плей-офф. За исключением игровой дисциплины, на сегодняшний день команда проявила боевой характер и показала, что не выключилась из чемпионата. Не стала командой для битья, которая может пропускать семь-восемь шайб, - передает слова Бердникова официальный сайт казахской команды.

Напомним, что в четверг «Барыс» упустил победу в матче с «Кузней» (2:3) ведя по ходу встречи со счетом 2:0.