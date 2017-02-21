Президент «Витязя»: Здорово, что мы играем против такой команды, как СКА

Президент «Витязя» Михаил Головков поделился мнением о поражении от СКА в матче серии плей-офф КХЛ (1:3).

- Команда выглядела достойно, всем игра понравилась, ребята молодцы.

- В конце первого периода были удаления, которые, возможно, повлияли на игру. Есть ли претензии по судейству?

- Не надо провокационных вопросов (улыбается).

- Игроки не боятся играть с таким сильным соперником?

- Абсолютно, никакой робости. Конечно, кто не видел игру, посмотрит статистику - нас перебрасывали. Но кто смотрел матч, понимает, что у нас даже может побольше было моментов опасных, Коскинен выручил. Надо реализовывать моменты.

- Все хвалили «Витязь», что команда впервые попала в плей-офф. Вы тоже удовлетворены этим результатом или хотите большего?

- Нет, мы не удовлетворены. Аппетит приходит во время игры, ребята хотят биться, пройти дальше. Ребята готовились весь сезон, Я говорил, что для нас плей-офф начался с первой игрой регулярки - 26 августа.

- Специальная психологическая работа идет, чтобы играть с таким соперником? На пресс-конференции СКА даже назвали Красной машиной.

- Мы сейчас общались с Валерием Геннадьевичем, он считает, что игра должна быть лучше. Ребята, может быть, успокоятся. А то, что играем с Красной машиной - для кого это секрет? Столько игроков, кандидатов в сборную. Это здорово, что мы играем против такой команды, - передает слова Головкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл «Витязь» со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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