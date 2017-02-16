«Спартак» обыграл «Олесунн» в товарищеском матче
«Спартак» на сборе в Испании провел товарищеский матч с норвежским «Олесунном» и одержал победу со счетом 3:1.
В составе российского клуба отличились Луис Адриано (10-я минута), Роман Зобнин (38-я) и Квинси Промес (82-я), у норвежской команды - Даниэль Гретарссон (72-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Этим матчем красно-белые завершили игровую программу второго сбора. На третьем, заключительном сборе команда Массимо Карреры сыграет с норвежским «Сарсборгом 08» (26 февраля) и «Волеренгой» (28 февраля).
Матч
Голы
Адриано 10 (1:0). Зобнин 38 (2:0). Гретарссон 73 (2:1). Промес 82 (3:1).
Состав
Спартак: Песьяков, Джикия, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Глушаков, Адриано (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64)
Место и дата
16 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция