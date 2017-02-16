Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар1 : 0Фенербахче
Хоккей  СКА5 : 1ХК Сочи
Футбол  Ростов0 : 0Спарта
Футбол  Спартак3 : 1Олесунн
Баскетбол  Зенит54 : 38ЦСКА
Футбол  Андерлехт- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» обыграл «Олесунн» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» на сборе в Испании провел товарищеский матч с норвежским «Олесунном» и одержал победу со счетом 3:1.

В составе российского клуба отличились Луис Адриано (10-я минута), Роман Зобнин (38-я) и Квинси Промес (82-я), у норвежской команды - Даниэль Гретарссон (72-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Этим матчем красно-белые завершили игровую программу второго сбора. На третьем, заключительном сборе команда Массимо Карреры сыграет с норвежским «Сарсборгом 08» (26 февраля) и «Волеренгой» (28 февраля). 

Матч

Спартак - Олесунн - 3:1 (2:0)

Голы

Адриано 10 (1:0). Зобнин 38 (2:0). Гретарссон 73 (2:1). Промес 82 (3:1).

Состав

Спартак: Песьяков, Джикия, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Глушаков, Адриано (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64)

Место и дата

16 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак»Нападающий «Спартака» Луис Адриано, открыв счет в проходящей в эти минуты товарищеской встрече с норвежским «Олесунном», продлил свою голевую серию в новом клубе.«Терек» уступил «Удинезе» в товарищеском матче«Терек» проиграл «Удинезе» (2:4) в товарищеском матче.«Спартак» – «Олесунн». ОнлайнСегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедерацийМутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку Конфедераций FIFA 2017.Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном»Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с норвежским «Олесунном», который пройдет в Испании.Дмитрий Аленичев: «Спартак» хороший футбол показываетЭкс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на актуальные вопросы.Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛГлеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММАПетербургский боец Артур Тюльпаров раньше бился за «Спартак» на улице. Теперь ему предстоит отстоять честь клуба на профессиональном уровне.Сегодня клубы РФПЛ сыграют пять матчейСегодня «Спартак» проведет спарринг с норвежским «Олесунном». Начало – в 19.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Гол Чалова принес ЦСКА победу в контрольном матчеФутболисты московского ЦСКА в рамках контрольного матча на сборе в Испании обыграли местную команду «Картахена».Дмитрий Шляхтин: У «Спартака» нет большого желания отдавать Кутина, по Зуеву ведет переговорыМинистр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о переговорах со «Спартаком» по аренде защитника Дениса Кутина и полузащитника Александра Зуева.Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядкеПолузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) на сборе в Испании.Фернандо: Нравится атмосфера в «Спартаке»Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как проходят сборы красно-белых в Испании.Анри Хагуш: Когда был в дубле «Спартака», очень впечатлял КебеЗащитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о экс-спартаковском защитнике Кебе.ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Уфа» разгромила молдавскую «Дачию» в контрольном матче«Уфа» одержала уверенную победу над молдавской «Дачией» в контрольном матче, который состоялся в Испании.Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.СКА – «Спартак» - 2:4. Как это былоСегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не былоБывший нападающий «Амкара» и «Анжи» Евгений Савин оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне.
Главные новости
Футбол
«Ростов» – «Спарта». Онлайн
Хоккей
СКА – «Сочи». Онлайн
Футбол
Гол Клаессона принес «Краснодару» победу над «Фенербахче» в Лиге Европы
«Зенит» – ЦСКА. Онлайн
Биатлон
Дмитрий Васильев: Выбранный вариант эстафеты – лучший из имеющихся
Футбол
«Спартак» обыграл «Олесунн» в товарищеском матче
Футбол
«Арсенал» примет решение по Венгеру не ранее конца сезона
Биатлон
Лоуэлл Бэйли: К индивидуальной гонке я начал готовиться еще в мае
Футбол
Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак»
Футбол
Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичан
все новости
Олесунн
Олесуннкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости