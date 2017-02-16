«Спартак» обыграл «Олесунн» в товарищеском матче

читайте также

Адриано отличился во всех четырех матчах, проведенных за «Спартак» Нападающий «Спартака» Луис Адриано, открыв счет в проходящей в эти минуты товарищеской встрече с норвежским «Олесунном», продлил свою голевую серию в новом клубе.

«Терек» уступил «Удинезе» в товарищеском матче «Терек» проиграл «Удинезе» (2:4) в товарищеском матче.

«Спартак» – «Олесунн». Онлайн Сегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».

Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций 16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку Конфедераций FIFA 2017.

Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Олесунном» Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с норвежским «Олесунном», который пройдет в Испании.

Дмитрий Аленичев: «Спартак» хороший футбол показывает Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на актуальные вопросы.

Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА Петербургский боец Артур Тюльпаров раньше бился за «Спартак» на улице. Теперь ему предстоит отстоять честь клуба на профессиональном уровне.

Сегодня клубы РФПЛ сыграют пять матчей Сегодня «Спартак» проведет спарринг с норвежским «Олесунном». Начало – в 19.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Гол Чалова принес ЦСКА победу в контрольном матче Футболисты московского ЦСКА в рамках контрольного матча на сборе в Испании обыграли местную команду «Картахена».

Дмитрий Шляхтин: У «Спартака» нет большого желания отдавать Кутина, по Зуеву ведет переговоры Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о переговорах со «Спартаком» по аренде защитника Дениса Кутина и полузащитника Александра Зуева.

Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядке Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) на сборе в Испании.

Фернандо: Нравится атмосфера в «Спартаке» Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как проходят сборы красно-белых в Испании.

Анри Хагуш: Когда был в дубле «Спартака», очень впечатлял Кебе Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о экс-спартаковском защитнике Кебе.

ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Уфа» разгромила молдавскую «Дачию» в контрольном матче «Уфа» одержала уверенную победу над молдавской «Дачией» в контрольном матче, который состоялся в Испании.

Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото) Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.

СКА – «Спартак» - 2:4. Как это было Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».