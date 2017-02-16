Дмитрий Васильев: Выбранный вариант эстафеты – лучший из имеющихся

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал состав женской сборной России на эстафету на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Он считает, что был выбран оптимальный вариант.

«Я не позавидую тренерам, которые должны были комплектовать состав на женскую эстафету. Выбранный вариант в целом нельзя назвать идеальным, но из того, что на сегодняшний день есть, наверное, лучшее. Если девочки не будут использовать лишние патроны, то у них будут шансы даже на пьедестал. Но тут замечу — нужна стрельба, чем наши девушки не блещут, что очень прискорбно», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

На старт в эстафете в составе российской команды выйдут Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.

Эстафета пройдет 17 февраля, начало — в 16:45 (мск).