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Мартен Фуркад: Я доволен, поскольку не был уверен в попадании в тройку

Источник:  IBUКомментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял третье место.

«Всегда сложно предсказать твое место, если за тобой следуют еще сто участников. Я не был уверен в медали, поэтому я доволен. Промахи? Иногда ты пытаешься быть слишком идеальным. В спринте было то же самое. В гонке преследования я не думал о том, чтобы отстрелять на ноль, и это сработало», - цитирует Фуркада официальный сайт IBU.

Напомним, что выиграл гонку американец Лоуэлл Бэйли.

Чемпионат мира по биатлону

Хохфильцен (Австрия)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)

2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия)  + 32,0 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)

6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия)  + 43,9 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)

9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)  + 1.14,3 (1)

10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)

11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)

13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...

72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7) 


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