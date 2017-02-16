Федор Канарейкин: Дали сыграть Костину, два броска – два гола, пришлось начинать с 0:2

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

- «Автомобилист» решал свои задачи, есть шанс, поэтому каждый будет отрабатывать его до конца. Мы настраивались сегодня на серьезную игру, поэтому так и вышло. Поставили сегодня молодого вратаря Костина, первый раз дали ему сыграть, два броска — два гола, пришлось начинать с 0:2. Самохвалов сегодня дебютировал в атаке. Ну и, наверное, скажу, что удалось выиграть этот матч, и поздравлю команду с двумя набранными очками, - рассказал Канарейкин официальному каналу «Автомобилиста» в YouTube.

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матч – 3:2 Б в пользу «Авангарда».