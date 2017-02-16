«Андерлехт» – «Зенит». Лодыгин – в воротах, Иванович и Эрнани – в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».
Стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Жулиано, Кокорин, Нету, Шатов, Хави Гарсия, Дзюба, Эрнани, Иванович, Жирков.
Запасные: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Маурисио, Данни, Юсупов, Мак.
Напомним, матч состоится 16 февраля в Брюсселе и начнется в 23:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Андерлехт: Рубен, Спайич, Ачимпонг, Обрадович, Дешахт, Тьелеманс, Станчу, Бруно, Нахар, Дендонкер, Телин
Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Иванович, Хави Гарсия, Шатов, Эрнани, Жирков, Жулиано, Кокорин, Дзюба
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция
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