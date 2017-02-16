«Локомотив» дома обыграл «Кунльлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Локомотива».
В составе «Локо» отличились Даниил Апальков, Егор Аверин, Александр Кадейкин и Брэндон Козун. У «Куньлуня» забивали Макс Вярн и Чед Рау.
«Локомотив» набрал 110 очков и занимает третье место на Западе. У «Куньлуня» 83 очка и седьмое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы:
Апальков (Лугин, N. Averin), 6:15 (1:0). Аверин (Апальков), 9:43 (2:0). Вярн (Яласваара, Виклунд), 18:53 (2:1). Кадейкин (Красковский, Полунин), 21:42 (3:1). Козун (Тальбо, Накладал), 38:45 (4:1). Ро (Коллинс), 43:26 (4:2).
Место и дата
16 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция